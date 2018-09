Ricerca: Bussetti, proporrò a Conte cabina regia per coordinare investimenti (2)

(AdnKronos) – Secondo il ministro, la ricerca è “un asset strategico”, soprattutto per l’economia italiana. L’Italia, dice, ha “bisogno di fare sistema, per rendere più efficiente un mondo come quello della ricerca che ha delle potenzialità ancora tutte da scoprire per rilanciare la nostra economia”. Per crescere, secondo il ministro, non bastano però solo gli investimenti pubblici e i fondi europei, servono anche i capitali privati, un capitolo dove l’Italia sembra arrancare rispetto ai suoi competitor.

“In Francia e Germania due terzi delle risorse da investire in ricerca arrivano dalle aziende, nel nostro paese solo il 55% arriva dal settore privato”. Un gap, questo, che è dovuto all’assenza di grandi multinazionali e al tessuto di piccole medie imprese che permea l’economia. “Per questo – sottolinea Bussetti – dobbiamo incentivare il partenariato pubblico privato e agire con più incisività per attrarre gli investimenti esteri e quelli dei fondi stranieri”. Un altro punto fondamentale su cui il ministro ha promesso impegno davanti al Technology Forum Life Forum 2018, che si inserisce all’interno della sesta edizione della Biotech Week, è il capitale umano. “Dobbiamo sviluppare i dottorati, soprattutto in ambito Stem, recuperare risorse economiche nuove e fresche per i nostri ricercatori, che spesso decidono di emigrare all’estero a lavorare”.

