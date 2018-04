Ricerca: Pd Veneto su centro Enea a Frascati, per Marghera altra occasione persa (2)

(AdnKronos) – “L’impressione è che la Regione si sia mossa tardi – osservano i consiglieri Dem – la candidatura è stata ufficializzata infatti solo a gennaio, evidentemente perché non credeva a sufficienza nell’operazione. Basti pensare ai ritardi sulle bonifiche, che hanno inciso pesantemente nella valutazione di non idoneità del sito e al disimpegno dalla New.Co pubblica, creata insieme al Comune, dopo anni di stallo”.

“Sarebbe servito un approccio più convinto in vista della candidatura – concludono Bruno Pigozzo e Francesca Zottis – e crediamo che questi due elementi siano stati determinanti per arrivare a un risultato decisamente deludente”.