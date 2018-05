Ricerca: rivoluzione genomica, in Usa 250 terapie basate su Dna paziente

Roma, 4 mag. (AdnKronos Salute) – Rivoluzione genomica. La mappatura del Dna rapida e a prezzi accessibili sta causando un terremoto nel campo della medicina e dell’assistenza sanitaria a livello globale. Una rivoluzione in atto, come afferma Thomas Barlow (Barlow Advisory), autore del Garvan Global Genomics Report presentato oggi. I numeri parlano chiaro: oltre 250 terapie approvate dalla Food and Drug Administration sono prescrivibili solo in base alla genetica del paziente, un numero triplicato dal 2014, che mostra l’esplosione delle cure davvero ‘su misura’. Inoltre le joint venture, le fusioni e gli accordi di R&S relativi alle tecnologie genomiche sono cresciuti esponenzialmente nell’ultimo decennio.

Insomma, per il rapporto indipendente, la genomica sta guidando un notevole cambiamento di paradigma nelle pratiche cliniche. Negli ultimi 15 anni, il costo della mappatura completa del Dna di un individuo è crollato, passando da centinaia di milioni di dollari a quello di una risonanza magnetica della spalla. Sta nascendo una nuova era, quella della medicina di precisione, in cui trattamenti, strategie di prevenzione e consigli di salute raggiungeranno la persona giusta al momento giusto.

Le applicazioni della genomica nel cancro, nelle malattie rare e nella medicina riproduttiva sono in pieno boom, secondo il rapporto. L’indagine si basa su brevetti, pubblicazioni scientifiche e dati sulle sperimentazioni cliniche, per offrire una mappa delle applicazioni mediche legate alla genomica. Un settore che “sta cambiando l’assistenza sanitaria, ora e per le generazioni future. Non stiamo più semplicemente prevedendo un cambiamento: stiamo assistendo alla sua realizzazione”, afferma Barlow.

“Ciò che è notevole sono i diversi modi in cui la genomica sta scatenando il cambiamento. Spostando l’enfasi sulla prevenzione piuttosto che sul trattamento tardivo”, aggiunge l’esperto. “Nelle pratiche mediche di tutti i tipi, vedremo ampliarsi il ruolo dell’analisi dei dati, che poi sono la chiave per dare un senso ai vasti set di informazioni portati in luce dalla genomica”.

L’attenzione si è concentrata sulle aziende che sviluppano tecnologie di mappatura genetica, ma l’indagine mostra come un insieme sempre più diversificato di aziende stia ora applicando queste tecnologie in contesti medici e sanitari diversi. Il rapporto mostra, inoltre, che le applicazioni biomediche pratiche di genomica hanno stimolato la formazione di centinaia di nuove aziende a livello globale, in particolare negli Stati Uniti. L’indagine è stata sviluppata in collaborazione con il Garvan Institute of Medical Research, leader globale nell’uso dell’analisi genomica.

“La medicina è al culmine di una grande transizione, dalla risposta alle crisi alla gestione della salute. Anche se non tutti ne comprendono ancora dimensioni o potenziale”, sostiene John Mattick, direttore esecutivo di Garvan e futuro amministratore delegato di Genomics England, che ha concepito il report con Barlow. “Questo rapporto mette in luce il rapido sviluppo e delle applicazioni dell’analisi genomica in corso, e i dati sono mozzafiato. Inoltre mostra come l’immenso potenziale della genomica sia ora in fase di realizzazione. E’ emozionante – conclude – vedere le applicazioni che fluiscono nella pratica clinica.”