Ricerca: Università Padova, il rame molecola selettiva contro i tumori (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un doveroso ringraziamento va all’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Università, che ha visto il dott. Berti e l’avv. Borrelli impegnati in prima linea nel supportare Unismart nel corso delle trattative con SAPIR, ed all’Università di Camerino, co-titolare del brevetto licenziato, frutto di una ricerca congiunta tra i due atenei, che non ha esitato a dare piena fiducia ad Unismart per la conduzione della negoziazione”, sottolinea.

“Anche in questo caso – commenta Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Padova – , i termini della licenza esclusiva prevedono un importante pagamento iniziale nei confronti dell’Università e successivi milestone payment che verranno erogati all’eventuale completamento delle varie fasi di test clinici. Se un giorno l’invenzione arriverà sul mercato, diventando quindi un prodotto farmaceutico, l’Università avrà diritto ad una percentuale del fatturato delle vendite, sotto forma di royalties”.