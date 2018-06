Rifiuti: assessore Veneto, grati a Costa per aver preso a cuore ‘End of Waste’

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – “Ringrazio il ministro Costa per aver già preso in mano la questione, che io stesso gli avevo riproposto in una lettera inviatagli dopo il suo insediamento”. E’ l’assessore all’ambiente della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere apprezzamento per la presa di posizione del Ministro dell’ambiente Sergio Costa sui cosiddetti decreti “End of Waste”, che dovranno indicare quando un rifiuto può esser considerato tale. Il ministro a margine dell’Ecoforum di Legambiente a Roma ha detto che i decreti sono all’attenzione del suo ministero.

“A questo proposito – aggiunge l’assessore veneto – appare in tutta la sua evidenza la motivazione per cui ormai da anni rimane fermo l’impianto di Contarina, mancando il decreto ministeriale. Qualcuno aveva erroneamente accusato la Regione di ritardi ma, come è stato confermato dal Consiglio di Stato, la competenza era ed è statale, non regionale”.

“Va dato atto al ministro Costa – conclude Bottacin – di aver preso subito a cuore la questione. Quando il decreto sarà emanato, consentirà di completare il ciclo di riutilizzo del materiale derivante dallo smaltimento dei pannolini in un impianto innovativo e unico nel suo genere. Sarà un ulteriore passo in avanti per il Veneto che anche dall’Ecoforum di Legambiente di oggi viene confermato protagonista nella gestione ottimale e innovativa dei rifiuti”.