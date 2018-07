Rifiuti: lanciano immondizia da auto, multati automobilisti ad Agrigento

Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Ancora ‘lanciatori seriali’ di immondizia ripresi dalle telecamere della speciale squadra di vigilanza ambientale della Polizia locale di Agrigento. Nelle ultime ore sono stati ripresi due automobilisti, l’uno a Fontanelle e l’altro in via Caruso, nei pressi della statale Agrigento – Raffadali accostare e liberarsi dei sacchetti della spazzatura. Individuate le targhe delle autovetture, i due trasgressori sono stati pesantemente sanzionati. “I controlli da parte dei vigili urbani si intensificano – spiegano dal Comune – ma purtroppo permane da parte di alcuni cittadini incivili, l’abitudine di liberarsi dei rifiuti scaricandoli dove capita”. Intanto stanno per partire pene più severe per i trasgressori che prevedono anche il sequestro del mezzo.

