“Riprendete le ricerche”: l’appello di Rosa

Genova, 6 mag. – (Adnkronos) – “L’unica cosa che ci hanno detto è che avrebbero ripreso le ricerche solo ed esclusivamente se ci fosse stato un avvistamento reale di qualcosa di concreto, che potrebbe essere la zattera oppure un pezzo di barca. E’ l’unica maniera. Noi lanciamo un appello al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, alla Farnesina, a Emergency e a chiunque ci possa aiutare a poter far riprendere queste ricerche”. Lo ha detto Rosa Cilano, moglie di Aldo Revello, il velista spezzino disperso insieme al collega e amico Antonio Voinea dallo scorso 2 maggio nell’Atlantico, al largo delle isole Azzorre.

Cilano lo ha spiegato ai giornalisti durante l’incontro con la stampa organizzato fuori dalla sua casa di Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia, dopo la notizia della sospensione delle ricerche dei due velisti arrivata sabato pomeriggio. La donna ha rivolto un accorato appello alle autorità insieme al sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello, presente alla conferenza stampa.

“La situazione è ferma a ieri (sabato, ndr) – ha aggiunto la moglie di Revello -. Noi chiediamo che queste ricerche vengano riaperte perché siamo convinti che loro sono ancora lì, sono in mare. Dall’ambasciata e dalla Farnesina non abbiamo avuto allo stato attuale nessun’altra notizia tranne che ormai le ricerche sono state chiuse e ci sono le indagini di routine in corso”.