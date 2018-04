Roberto Felici Rettore e Dante Nocentini Capitano a Porta del Foro il rinnovamento è totale

L’insediamento dei nuovi dirigenti di Porta del Foro è avvenuto la sera del venerdì santo alla vigilia di Pasqua e la sorpresa per i quartieristi giallo cremisi è la nomina di Dante Nocentini nel ruolo di capitano. Se l’elezione di Roberto Felici a rettore della Chimera era scontata e non riservava sorprese, la carica lasciata vuota da Tamarindi a soli due giorni dalle votazioni, a San Lorentino aveva aperto le scommesse per il toto-capitano. Il nome di Dante Nocentini è maturato nell’ultima settimana materializzata ieri sera nella prima riunione del consiglio direttivo.

Una vita trascorsa al quartiere quella del neo capitano con oltre quarant’anni al servizio della Chimera.

“Tutto è iniziato nel 1975 oltre quarant’anni fa – commenta il capitano di Porta del Foro Dante Nocentini – indossando il costume da palafreniere, un amore infinito per i colori giallo cremisi e San Lorentino”. Una vita trascorsa al quartiere coronata oggi con un sogno che tutti i quartieristi amanti del saracino hanno nel cuore quello d’indossare almeno una volta nella vita quel costume “È il sogno di ogni quartierista e lo è stato anche per me – aggiunge Nocentini – non avrei mai pensato di ricoprire questa carica. Le dimissioni di Tamarindi hanno aperto la strada per cercare una nuova figura che lo potesse sostituire. La scelta è maturata negli ultimi sette giorni sono onorato di poter ricoprire un ruolo così importante ringrazio tutto il consiglio direttivo e il quartiere per la fiducia concessa”.

Il neo capitano è stato dirigente di quartiere in passato con il rettore Scolari e Felici Giancarlo. Adesso però i giorni che mancano al colpo di mortaio non sono molti e serve arrivare in piazza prontissimi per la sfida “mi sono appena insediato in questo ruolo e dobbiamo subito lavorare per un solo obiettivo quello di riportare Porta del Foro alla vittoria”. Un compito non semplice che non scoraggia minimamente il nuovo capitano giallo cremisi “dobbiamo lavorare e tornare alla vittoria, continueremo il lavoro svolto fino ad oggi dal mio predecessore Tamarindi non faremo grandissimi stravolgimenti crediamo moltissimo sulle capacità dei nostri giostratori”. Nessun stravolgimento quindi ma senza alternanza “abbiamo grandissime potenzialità con giostratori pronti e preparati per portare il quartiere alla conquista della lancia d’oro ma una scelta su due giostratori a cui affidare le sorti del quartiere la dovremo sicuramente fare”. Sono mesi che si parla di Orlandi e Martino Gianni a Porta del Foro chiediamo a Nocentini cosa c’è di vero “con Orlandi c’è stato più di un contato adesso dobbiamo perfezionare le intese e trovare un accordo. Per quanto riguarda Martino Gianni abbiamo chiesto la sua disponibilità a collaborare con noi ma ci ha detto che vuole rifiatare un attimo prendendosi un anno di riposo. Sarebbe un sogno per me e Porta del Foro avere con noi un personaggio come Martino Gianni grande tecnico e conoscitore di giostra. Ho dei bellissimi ricordi di lui in piazza quando ero figurante”.

La scelta è fatta e la partita a Porta del Foro si è chiusa. Da ieri sera si è aperto un nuovo corso Roberto Felici e Dante Nocentini sono la punta di un nuovo corso che tutti i sostenitori della Chimera auspicano possano riportare il quartiere ai fasti di un tempo.

Tutte le cariche assegnate nella seduta consiliare del 30 marzo 2018:

Rettore: Felici Roberto

Rettore Vicario: Pelliccia Enrico

Capitano di Quartiere: Nocentini Dante

Cancelliere: Tinti Mirko

Camerlengo: Severi Daniele

Provveditore: Grassi Carlotta

Foto tratte da Facebook