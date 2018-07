Rom: Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia (2)

(AdnKronos) – “La Lombardia – sostiene – potrebbe fare molto per favorire il benessere dei minori, cambiando radicalmente alcuni provvedimenti approvati dalla Regione negli ultimi anni. Nelle scorse settimane molti bambini rom e sinti, che vivono in situazioni di povertà ma frequentano le scuole secondarie, sono stati esclusi dalla Dote Scuole, un aiuto economico regionale finalizzato all’acquisto di libri di testo e materiale scolastico, in quanto non residenti poiché senza casa o figli di disoccupati. Per le stesse ragioni si viene esclusi da aiuti alla prima infanzia e alla maternità, dalla Dote Sport per favorire la pratica sportiva e corsi professionalizzanti per gli adolescenti”.

Nella mozione approvata dal Consiglio Regionale c’è una “grande assente”, ovvero la Strategia Nazionale di Inclusione per Rom, Sinti e Caminanti, approvata nel 2012 e “di fatto sostanzialmente inapplicata. Indicava la strada per superare le discriminazioni e i problemi sociali relativi ad alcuni insediamenti. Nel 2012, con quel documento strategico, il Governo chiedeva alle singole Regioni di istituire tavoli per l’elaborazione di Strategie regionali. A sei anni di distanza, la Lombardia non l’ha ancora istituito, a differenza di altre Regioni”.

