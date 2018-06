Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Si può rischiare un danno fisico permanente per colpa di uno sconsiderato che colpisce un poliziotto penitenziario lanciandogli dell’olio bollente? In un Paese come l’Italia sì. Nell’Italia dove censire i Rom è sinonimo di razzismo , nessuno si scandalizza se un detenuto in carcere aggredisce un poliziotto. Questo è il dramma più grande”. Così in un post su Fb il coordinatore nazionale di Fdi, Guido Crosetto.