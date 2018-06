Rom: Sala, a Milano no censimento, insensato che bambini non vadano a scuola

Milano, 20 giu. (AdnKronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe sala, esclude un censimento sulle comunità rom a Milano. “No, non lo faremo”, ha detto a margine di un convegno sulle periferie. “All’epoca di Pisapia non era stato fatto con l’ottica del censimento, ma era una mappa del disagio”. Sala ha sottolineato che “c’è una cosa che ci sta a cuore, la tutela dei bambini e che i bambini vadano a scuola. Da questo punto di vista devo chiedere alle comunità rom di fare di più, è insensato che non mandino i bambini a scuola come spesso accade”.