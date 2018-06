Roma: Nobili, buche? da Toninelli ennesima fake news

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Toninelli è il solito venditore di fumo. Basta riguardare le patetiche immagini dell’indegna conclusione romana del Giro d’Italia, con il percorso accorciato per le disastrose condizioni del manto stradale per capire che Toninelli sta diffondendo l’ennesima fake news. Per non parlare dell’asfalto ‘magico’ fatto mettere dalla sindaca Raggi nei municipi di Roma in cui si tornava al voto che si è già sgretolato. Non ha resistito neanche fino al ballottaggio”. Lo dichiara Luciano Nobili del Pd.