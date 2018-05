Royal Edition di bottiglie ispirata a cappelli reali per Meghan e Harry

Roma, 17 mag. (Labitalia) – Il matrimonio dell’anno è ormai alle porte: il 19 maggio il principe Harry e l’attrice statunitense Meghan Markle convoleranno a nozze nella cappella di St. George al castello di Windsor. Tra indiscrezioni e anticipazioni, c’è la richiesta da parte della coppia reale ai propri ospiti di scegliere un regalo di nozze solidale con una donazione in beneficenza. Quando SodaStream – marchio leader nel mondo per la preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate – l’ha saputo, si è tolta tanto di cappello, o meglio l’ha messo alle sue bottiglie, realizzando la Royal Edition: un’edizione limitata di bottiglie ispirate ai cappelli più iconici indossati dalla famiglia reale inglese da acquistare online in occasione delle nozze reali. Il set di cappelli in miniatura, tutti 100% riciclabili, è stato realizzato con stampante 3D di ultima generazione.

Come richiesto da Meghan e Harry, tutti i ricavi delle vendite verranno donati a Surfers Against Sewage, organizzazione ambientalista non profit con base nel Regno Unito che si batte per la protezione di mari, spiagge e fauna selvatica. Il marchio SodaStream è, infatti, da sempre impegnato nella lotta all’inquinamento da plastica dei mari: nessun dubbio, quindi, sul regalo SodaStream più adatto per dimostrare alla coppia reale tutta la propria simpatia. La Royal Edition sarà acquistabile tramite un’asta online su royalsodastream.com da tutti i fan della famiglia reale nel mondo. “Affrontare l’inquinamento da plastica nei mari dovrebbe essere una priorità per governi, brand e persone”, ha commentato Hugo Tagholm, amministratore delegato di Surfers Against Sewage. “L’impegno di SodaStream nell’eliminare la plastica e promuovere le bottiglie riutilizzabili – ha spiegato – è un grande passo nella giusta direzione verso le linee costiere senza plastica e invia un messaggio forte all’industria delle bevande. Questo originale progetto per celebrare le nozze reali sottolinea ulteriormente l’importanza di fermare l’epidemia di plastica monouso”.

“Tanto di cappello – ha detto Daniel Birnbaum, amministratore delegato di SodaStream – alla coppia reale, alla quale faccio i miei più sinceri auguri. Mi congratulo con loro per aver abbracciato la causa della creazione di un mondo senza bottiglie di plastica, scegliendo Surfers Against Sewage come una delle loro organizzazioni di beneficenza ufficiali. Spero che altri saranno ispirati e si uniranno alla causa”.