Ryanair, al via selezioni in tutta Italia

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – AAA cercasi hostess e steward. Continua anche nel 2018 la grande campagna di reclutamento del personale di bordo Ryanair. La compagnia aerea low cost sta selezionando assistenti di volo in varie città europee e tra pochi giorni approderà anche in Italia. Si parte il 10 gennaio a Roma e Catania, sedi di ‘Recruitment Days’ rispettivamente anche il 23 gennaio/13 febbraio ed il 31 gennaio/22 febbraio per passare poi a Palermo il 12/31 gennaio ed il 21 febbraio, a Milano il 12/25 gennaio e il 16 febbraio e a Napoli il 25 gennaio e il 14 febbraio.

E ancora, le selezioni si svolgeranno anche a Pescara il 15 gennaio ed il 15 febbraio, a Venezia il 24 gennaio e il 19 febbraio, a Torino il 20 gennaio e il 14 febbraio, a Pisa il 18 gennaio e l’8 febbraio, a Lamezia Terme l’8 febbraio, a Cagliari il 24 gennaio e il 21 febbraio, a Bologna il primo e il 22 febbraio, a Genova il 24 gennaio e il 23 febbraio e a Bari il 2 e 23 febbraio.

Chi può candidarsi? Gli aspiranti assistenti di volo devono possedere i seguenti requisiti: altezza minima di 1.57 cm, età non inferiore ai 18 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, buone capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto), buone doti natatorie, buona forma fisica. E’ possibile registrarsi e partecipare a un ‘Recruitment Day’ tramite il sito www.crewlink.ie. Dopo le selezioni i candidati che avranno superato con successo il corso di formazione riceveranno un attestato come Easa Cabin Crew e sarà garantito loro un contratto di 3 anni con Crewlink.