Ryanair: Federconsumatori, Antitrust ci dà ragione su bagagli

Roma, 21 set. (AdnKronos) – “L’Authority ci dà ragione: la nuova policy è scorretta e ingannevole”. A sottolinearlo è Federconsumatori commentando l’annuncio dell’avvio del procedimento Antitrust contro RyanAir in seguito “alla nostra segnalazione delle scorse settimane sul nuovo regolamento tariffario per il trasporto dei bagagli a mano che sarà in vigore dal 1 novembre”.

“Nel momento in cui è stata annunciata la possibilità di portare a bordo gratuitamente solo una piccola borsa personale e l’obbligo di pagare una cifra compresa tra 8 e 10 euro per il trasporto del classico trolley da cabina, abbiamo richiamato l’attenzione dell’Authority su un comportamento che costituisce a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta e ingannevole”, afferma Federconsumatori.

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – riferisce l’associazione – ha chiesto chiarimenti a RyanAir, prospettando sanzioni pecuniarie e confermando la pressoché inesistente trasparenza tariffaria che caratterizza i prezzi imposti dalla compagnia irlandese: l’Agcm, dandoci pienamente ragione, ha sottolineato che il trasporto del bagaglio a mano è da considerare come un ‘elemento indispensabile del servizio di trasporto passeggeri’, quindi l’imposizione di un sovrapprezzo provoca una “falsa rappresentazione del reale costo del biglietto” che incide sulla comparazione con i prezzi applicati dalle altre compagnie”.

