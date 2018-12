Ryanair: traffico record a Natale, trasporterà 10 mln passeggeri

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – Ryanair trasporterà oltre 10 milioni di clienti tra l’11 dicembre e l’8 gennaio, battendo così del 5% il record di traffico dello scorso anno. Sabato 22 dicembre sarà il giorno festivo più trafficato della compagnia aerea, con circa 400.000 clienti in viaggio su quasi 2.100 voli, mentre l’ultimo volo atterrerà la sera della vigilia alle 17:55. Il giorno di Natale non saranno effettuati voli (è l’unico giorno del calendario in cui Ryanair non opera) e i collegamenti riprenderanno il 26 dicembre. Ad annunciarlo è la compagnia low cost irlandese in una nota.

Ryanair ha confermato che le rotte più popolari per chi torna a casa per trascorrere il Natale sono quelle verso Bulgaria, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia, mentre un numero record di passeggeri volerà alle Canarie per un Natale al sole. Anche le rotte verso le destinazioni sciistiche di Austria, Italia e Svizzera stanno andando a ruba sia per Natale che per Capodanno.

“Siamo lieti di far volare oltre 10 milioni di clienti nel periodo natalizio, sia che tornino a casa da famiglie e amici, sia che vadano in vacanza al caldo o verso le mete sciistiche di tutta Europa. Non dimenticatevi dei Voucher Regalo Ryanair a Natale, il regalo perfetto per offrire ai vostri cari un viaggio verso una delle nostre 220 destinazioni alle tariffe più basse”, dichiara Robin Kiely, head of Communication di Ryanair.