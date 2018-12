Safilo: nuovo accordo pluriennale con Missoni per licenza eyewear (2)

(AdnKronos) – “Siamo onorati e orgogliosi di lavorare ancora con Safilo. Per Missoni rappresenta una sorta di ritorno al passato, dato che Safilo è stato il nostro primo licenziatario eyewear negli anni ‘80. Safilo è un produttore italiano che vanta una lunga tradizione e una forte competenza nel suo savoir-faire artigianale. Da un punto di vista creativo, ho sempre amato questa categoria di prodotti e non vedo l’ora di trovare tutti i diversi elementi dello stile Missoni sviluppati in questa nuova collaborazione eyewear”, ha dichiarato Angela Missoni, Presidente e Direttore Creativo di Missoni Group.

“È una partnership importante – ha aggiunto Michele Norsa, partner industriale di FSI e Vicepresidente di Missoni – che contribuisce all’obiettivo di dare ulteriore valore ai nostri marchi, in linea con lo sviluppo del nostro business plan. Con Safilo e le nuove collezioni eyewear, Missoni rafforzerà la sua posizione di marchio leader nel settore moda e lusso a livello globale, offrendo un’articolata gamma di occhiali in grado di incontrare i gusti dei consumatori in tutto il mondo”.