Saldi: al via in Sicilia l’1 luglio, Confcommercio ‘spesa media di 150 euro a famiglia’

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Circa due milioni di famiglie interessate con una spesa in media di 150 euro (230 è la media nazionale) e una spesa pro capite di circa 65 euro, (contro i 100 euro di media nazionale), da spendere soprattutto in abbigliamento e calzature. Sono queste le stime del Centro studi di Confcommercio per i saldi estivi in Sicilia. Domenica 1 luglio l’isola sarà la prima regione a partire con gli sconti di fine stagione, seguita a ruota dalla Basilicata, mentre per il resto del Paese bisognerà attendere il 7 luglio.

Le previsioni sono di una “sostanziale” tenuta rispetto allo scorso anno, probabilmente con “leggerissimi” segni negativi. “In Sicilia stimiamo di avere un giro d’affari di circa 300 milioni di euro – osserva la presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale di Federmoda Patrizia Di Dio – una cifra che può rappresentare un’importante boccata di ossigeno per le nostre imprese e per l’intera economia del territorio”. La stagione commerciale, sottolinea Di Dio, “anche a causa del clima incerto, è assolutamente deludente ma possiamo affermare che i saldi saranno all’insegna di un ottimo assortimento e di buone offerte per i clienti”.