Salute: 500 mila morti nel mondo da grassi trans, piano Oms per eliminarli

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara guerra ai grassi trans. E lo fa diffondendo ‘Replace’, una guida per l’eliminazione a livello globale – passo dopo passo – dei grassi trans prodotti a livello industriale negli alimenti. Obiettivo, proteggere la salute e salvare vite umane: l’Oms stima che ogni anno il consumo di questi grassi insaturi causi oltre 500 mila morti nel mondo per malattie cardiovascolari. I grassi trans prodotti a livello industriale sono contenuti negli acidi grassi vegetali induriti, come la margarina e il burro chiarificato. E sono spesso presenti in snack, fritti e prodotti al forno industriali. Il fatto è che “esistono delle alternative più sane, che non influiscono su gusto o costi degli alimenti”, ricorda l’Oms.

Dunque è arrivato il momento di usarle. “L’Oms chiede ai governi di utilizzare il piano ‘Replace’ per eliminare gli acidi grassi trans prodotti a livello industriale dalle forniture alimentari – spiega il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – Implementare le sei azioni del pacchetto Replace aiuterà a raggiungere l’eliminazione di acidi grassi trans e rappresenta un’importante vittoria nella lotta globale alle malattie cardiovascolari”.

Replace indica infatti sei azioni strategiche per assicurare l’eliminazione rapida, completa e totale dei grassi trans prodotti a livello industriale dalla catena alimentare.

Eccole: Review (riesaminare le fonti industriali di acidi grassi trans per un necessario cambiamento di politiche); Promote (promuovere la sostituzione di acidi grassi trans con alternative più salutari); Legislate (legiferare o intraprendere azioni a livello regolatorio per eliminare i grassi trans industriali); Assess (valutare e monitorare il contenuto dei grassi trans nella catena alimentare e incidere sul consumo da parte della popolazione); Create (creare consapevolezza sull’impatto negativo per la salute dei grassi trans fra politici, produttori, distributori e grande pubblico); Enforce (rinforzare il rispetto di politiche e regolamenti mirati).

Diversi Paesi ad alto reddito hanno già virtualmente eliminato i grassi trans prodotti a livello industriale, imponendo dei limiti netti. In Danimarca, ricorda l’Oms, il contenuto di questi acidi grassi negli alimenti è crollato drammaticamente, e le morti cardiovascolari si sono ridotte più rapidamente che in altri Paesi Ocse paragonabili per dimensioni e popolazione. “New York City ha eliminato i grassi trans industriali un decennio fa, seguendo l’esempio della Danimarca”, ricorda Tom Frieden, presidente e Ceo di Resolve to Save Lives. “I grassi trans sono sostanze chimiche tossiche e inutili che uccidono, e non c’è ragione” per continuare a consumarli. “Metterli al bando a New York City ha ridotto il numero di attacchi cardiaci” nella popolazione, “senza cambiare il gusto o il costo dei cibi. Ed eliminarli nel mondo può salvare milioni di vite”, gli fa eco Michael R. Bloomberg, ex sindaco di Ny e ambasciatore Oms per le malattie croniche.

L’eliminazione di questi grassi a livello globale è uno degli obiettivi prioritari del piano strategico dell’Oms Gpw13, che guiderà l’azione dell’agenzia nel 2019-23. “Perchè i nostri bambini dovrebbero ritrovarsi questi ingredienti non salutari nel loro cibo? L’Oms – si chiede Ghebreyesus – lavorerà con governi, industria, università e società civile per rendere i sistemi alimentari più sani per le future generazioni, e questo anche eliminando i grassi trans prodotti a livello industriale”. Il futuro di questi prodotti sembra segnato.