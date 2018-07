Salute: bocciati multivitaminici e minerali ‘salva-cuore’

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) – Duro colpo agli integratori ‘salva-cuore’. Assumere multivitaminici e minerali ad hoc non previene infarto, ictus o morte cardiovascolare, secondo una nuova analisi di 18 studi pubblicati su ‘Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes’, rivista dell’American Heart Association. “Abbiamo valutato meticolosamente le evidenze scientifiche”, ha affermato l’autore principale Joonseok Kim, assistente di cardiologia all’Università dell’Alabama a Birmingham. “Non abbiamo trovato alcun beneficio clinico dall’uso di multivitaminici e minerali per prevenire attacchi di cuore, ictus o morte cardiovascolare”.

Il team ha eseguito una meta-analisi, raccogliendo i risultati di 18 studi pubblicati singolarmente, inclusi trial randomizzati controllati e lavori prospettici di coorte, che hanno coinvolto un totale di oltre 2 milioni di partecipanti, seguiti in media per 12 anni. Ebbene, i ricercatori non hanno trovato alcuna associazione tra l’assunzione di integratori multivitaminici e minerali e un minor rischio di morte per malattie cardiovascolari.

“E’ stato eccezionalmente difficile convincere le persone, compresi i nutrizionisti, a riconoscere che i supplementi multivitaminici e a base di minerali non prevengono le malattie cardiovascolari”, ha riferito Kim. “Spero che i nostri risultati – ha aggiunto – contribuiscano incoraggiare le persone a utilizzare metodi comprovati per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari: come mangiare più frutta e verdura, fare attività fisica ed evitare il tabacco”.

Circa il 30% degli americani utilizza integratori multivitaminici e minerali, un’industria che a livello globale dovrebbe raggiungere quota 278 miliardi di dollari entro il 2024. Le polemiche sull’efficacia di queste sostanze nella prevenzione cardiovascolare sono in corso da anni, e numerosi studi suggeriscono che in realtà non aiutano. In questo ultimo lavoro gli scienziati hanno cercato di combinare i risultati di studi scientifici già pubblicati, per fare chiarezza una volta per tutte.

“Sebbene gli integratori multivitaminici e minerali assunti con moderazione raramente causino danni diretti, sollecitiamo le persone a proteggere la salute del proprio cuore comprendendo meglio il rischio individuale di cardiopatia e infarto, e lavorando con un operatore sanitario per creare un piano con misure dall’efficacia dimostrata per ridurre il rischio”, ha spiegato Kim, sottolineando ancora una volta l’importanza di una dieta amica del cuore, dell’esercizio fisico, di smettere di fumare, insieme al controllo di pressione e livelli di colesterolo e, “quando necessario, a cure mediche”.

L’American Heart Association, dal canto suo, non raccomanda l’uso di integratori multivitaminici o minerali per prevenire le malattie cardiovascolari. “Fai una dieta sana per un cuore sano e una vita lunga e sana”, conclude Eduardo Sanchez, Chief Medical Officer for Prevention dell’American Heart Association.

