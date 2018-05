Salute: camminata contro la sclerosi multipla, Nordic Tales al Parco del Ticino

Milano, 11 mag. (AdnKronos Salute) – Favorire il benessere psico-fisico delle persone con sclerosi multipla attraverso la pratica del nordic walking. E’ questo l’obiettivo di Nordic Tales 2018, l’iniziativa promossa da Sanofi Genzyme con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Scuola italiana nordic walking che sabato 12 maggio fa tappa in Lombardia, precisamente al Parco del Ticino a Lonate Pozzolo (Varese) a partire dalle ore 10. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Quest’anno la novità – spiegano gli organizzatori – è rappresentata dalla mindfulness, pratica dalle antiche origini orientali che aiuta a focalizzarsi sul tempo presente, con effetti benefici su stress, forza di volontà, motivazione.

Per le persone con sclerosi multipla – osservano gli esperti – i benefici del nordic walking sono numerosi, grazie al coinvolgimento attivo ma dolce di oltre il 90% della muscolatura e all’utilizzo dei bastoncini, che accompagnano i movimenti e favoriscono l’equilibrio. Grazie al mix di attività fisica e mentale, durante le tappe della manifestazione i partecipanti potranno apprendere e mettere subito in pratica alcuni esercizi utili a migliorare la consapevolezza di sé e anche a mantenere la costanza nella pratica sportiva.

“Iniziative come queste vogliono dimostrare che una disciplina sportiva moderata ma completa, come il nordic walking, non è assolutamente preclusa neanche a chi ha una patologia neurologica importante come la sclerosi multipla – osserva il neurologo Mauro Zaffaroni, direttore del Centro sclerosi multipla dell’ospedale di Gallarate – Asst della Valle Olona – Anzi, proprio per sua natura – ricorda – questo sport oltre a costituire un ottimo esercizio aerobico e di rinforzo muscolare, può contribuire a migliorare la coordinazione motoria e la deambulazione, se compromesse dalla malattia”.