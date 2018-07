Salute: Casellati, sanità sia sempre vicina a bisogni persone

Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Voi tutti, a partire dai volontari di ‘Team For Children’, insieme ai medici, agli infermieri, agli assistenti e ovviamente ai genitori, siete un bellissimo esempio di solidarietà, di positività pur nelle tante difficoltà, di speranza e di voglia di non fermarsi”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenuta questa mattina all’inaugurazione della “teen zone” della clinica di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Padova.

“Spazi come quello che inauguriamo oggi -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- vanno nella giusta direzione di restituire umanità ai luoghi di cura. È importantissimo creare aree di condivisione, di comunanza, di solidarietà dove i nostri ragazzi possano sentirsi liberi di vivere, di sognare, di progettare e di farlo stando però sempre insieme. È proprio per questo che la presenza oggi delle Istituzioni rappresenta un segnale importante di vicinanza e di attenzione nei confronti dei ragazzi e di chi, ogni giorno, lavora per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone. Un’offerta sanitaria di assoluta eccellenza che abbiamo il dovere di preservare, sostenere, incentivare”.

“Grazie ancora una volta per quello che fate -ha concluso Casellati-. Grazie per l’impegno quotidiano, fatto di piccoli gesti silenziosi e di grandi progetti diventati realtà come questo. Grazie soprattutto ai ragazzi che con la loro presenza arricchiscono la nostra vita. Insieme siamo più forti. Insieme ce la possiamo fare”.

