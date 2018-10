Salute: cyberbulli e web-mania, focus ricercatori Ue su problemi da Internet

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) – Gioco d’azzardo online, porno via web, bullismo, overdose di social media. I problemi di salute legati all’uso (e abuso) di Internet sono finiti nel mirino di un gruppo di ricercatori finanziati dall’Unione europea, che ha lanciato la prima Rete internazionale per identificare e comprendere i problemi associati al web. Il ‘Manifesto per una rete di ricerca europea sull’uso problematico di Internet’ è stato pubblicato oggi su ‘European Neuropsychopharmacology’.

La Rete europea di ricerca ad hoc (Ue-Pui), che ha ricevuto finora un finanziamento di 520.000 euro dal programma Cost dell’Unione (Cooperazione europea in scienze e tecnologia), ha concordato le priorità per lo studio dei problemi connessi all’uso di Internet, sulle cause e su come affrontarli al meglio. “Questa Rete – commenta la presidente Naomi Fineberg dell’Università dell’Hertfordshire – include i migliori ricercatori del settore e guiderà l’agenda di ricerca su questi problemi per il prossimo futuro. L’uso problematico di Internet – insiste – è un problema serio. Quasi tutti usano il web, ma la ricerca sui problemi collegati è stata spesso limitata a singoli Paesi o a comportamenti problematici come il giochi su Internet”.

“Comprendere i processi biologici, psicologici e sociali alla base dell’uso problematico di Internet”, secondo l’esperta consentirà di “migliorare le strategie di prevenzione e trattamento. In definitiva – conclude – speriamo di essere in grado di identificare i soggetti più a rischio prima che il problema si imponga, e di sviluppare interventi efficaci che riducano i danni sia a livello individuale che di salute pubblica”.

