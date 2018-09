Salute: dieta mediterranea aiuta a prevenire depressione

Roma, 26 set. (AdnKronos Salute) – La dieta mediterranea a base di frutta e verdura, pesce e cereali, noci e olio d’oliva, con poca carne e latticini, può avere effetti benefici sull’umore e aiutare a prevenire la depressione. E’ quanto ha stabilito una ricerca pubblicata su ‘Molecular Psychiatry’ firmata dall’University College di Londra. Lo studio ha passato in revisione 41 lavori scientifici sull’argomento pubblicati negli ultimi 8 anni. Pur essendo necessari studi più rigorosi e mirati, i ricercatori hanno evidenziato “che i cibi che mangiamo possono fare la differenza nel ridurre il rischio di depressione, anche se non ci sono ancora prove cliniche concrete”.

“È ampiamente riconosciuto che esiste una forte connessione tra ciò che mangiamo e il modo in cui ci sentiamo, con i livelli di zucchero nel sangue che influenzano il nostro umore e la nostra energia – sottolineano i ricercatori – Mentre se stai vivendo un momento di depressione o di ansia, potrebbe essere difficile concentrarsi sul benessere e più facile cadere in comportamenti a rischio come l’abuso di alcol e droghe”. Molte ricerche sulla dieta mediterranea tradizionale “hanno dimostrato che può ridurre il rischio di sviluppare condizioni come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e il colesterolo, che sono tutti fattori di rischio per le malattie cardiache – ricorda lo studio – I ricercatori hanno anche scoperto che le persone che seguono questo regime alimentare possono vivere una vita più lunga ed avere meno probabilità di ingrassare”.

