Salute: pneumologo, fumo rogo Roma irritante soprattutto per malati cronici

Roma, 11 dic. (AdnKronos Salute) – “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori”. E’ quanto afferma Alberto Papi, direttore della Clinica pneumologica dell’università di Ferrara, parlando dell’incendio nel centro di smaltimento rifiuti di Roma e dei possibili effetti per la salute.

“E’ ovvio – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – che più vicini ci si trova alla zona dell’incendio e più si è esposti ai possibili effetti negativi. Questo perché la concentrazione di microparticelle è maggiore e soprattutto non sappiamo bene di quali sostanze si stiano sviluppando, dato che i rifiuti sono di vario genere, organici e non. E’ giusto il consiglio di chiudere le finestre delle case e di non fare attività all’aperto, ma se si avverte che in ogni caso il fumo ci sta irritando si può utilizzare un fazzoletto bagnato sulla bocca, che riduce e fa da filtro alle sostanze prodotte dalla combustione. Dalle notizie che si leggono non credo ci sia bisogno di arrivare ad altre misure”, conclude Papi.