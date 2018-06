Sanità: a Verona nuova app ‘Farmamia’ per trovare la farmacia più vicina (4)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Nell’arco di poco, inoltre, la app sarà in grado di fornire ulteriori notizie sui servizi sanitari offerti da ciascuna delle 239 farmacie di Federfarma Verona – spiega Arianna Capri vicepresidente Federfarma Verona -. Tra gli altri le autoanalisi del sangue o i servizi in telemedicina come l’elettrocardiogramma che è già possibile effettuare in molte farmacie, ma dei quali il paziente non è ancora sufficientemente a conoscenza. Ritengo che “Farmamia” costituisca una svolta altamente fruibile nel rapporto della farmacia con la popolazione e sia in grado di facilitare le esigenze e i nuovi ritmi di vita portando la farmacia a divenire un servizio sanitario e sociale sempre più vicino al cittadino”.

Oltre che nel sito di Federfarma Verona i riferimenti per accedere a “Farmamia” sono disponibili anche in quello dell’Azienda Ulss 9 Scaligera (www.aulss9.veneto.it).

In questa prima fase le 16 farmacie veronesi non aderenti a Federfarma Verona sono comunque inserite nell’anagrafica della app gratuitamente per quanto riguarda la modalità Guardia Farmaceutica e geolocalizzazione, ma in futuro sarà possibile previo accordo essere presenti anche con tutte le altre funzionalità.