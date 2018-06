Sanità: a Verona nuova app ‘Farmamia’ per trovare la farmacia più vicina

Verona, 18 giu. (AdnKronos) – La farmacia aperta in quel preciso momento e più vicina all’utente che la sta cercando. Si chiama “Farmamia” la nuova app mobile realizzata da Federfarma Verona e disponibile da questa estate sull’intero territorio provinciale. Con questo nuovo e versatile strumento tecnologico si supera il concetto limitato alla sola Guardia Farmaceutica (la cui comunicazione resta comunque obbligatoria) per offrire al cittadino la visione delle aperture in tempo reale.

Il sistema tiene quindi conto delle aperture in deroga, che tra l’altro aumentano durante l’estate soprattutto nelle zone ad alta vocazione turistica, degli ampliamenti di orario, ma anche delle festività e delle chiusure per ferie. Quella che appare sullo schermo è la mappa reale (geolocalizzazione), con tanto di indicazioni stradali e numero di telefono della farmacia aperta semplicemente attivando la funzione touch dello smartphone.

La nuova applicazione gratuita rivolta al cittadino è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa svoltasi presso l’Hotel Milano di vicolo Tre Marchetti alla presenza di Marco Bacchini ed Arianna Capri rispettivamente presidente e vicepresidente di Federfarma Verona, Antonio Pastorello presidente della Provincia di Verona Federico Realdon presidente dell’Ordine dei farmacisti di Verona, Paolo Costa direttore Distretto 1 Azienda Ulss 9 Scaligera, Commissario Capo Bruno De Santis Portavoce del Questore di Verona, Angelo Tosoni vicepresidente dell’ANCI Veneto, Daniel Frank direttore operativo Verona Booking Cooperativa albergatori veronesi.