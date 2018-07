Sanità: Gallera, incontro con questore Milano su emergenza aggressioni

Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un incontro con il questore di Milano per provare a risolvere il problema delle aggressioni in Pronto soccorso dopo l’episodio all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. E’ l’iniziativa presa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha convocato per il prossimo 24 luglio tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche e delle aziende ospedaliere private della provincia di Milano, per un incontro con Marcello Cardona. Questa mattina, due persone hanno aggredito e picchiato quattro tra medici e infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale di Cinisello.

“Sono profondamente addolorato per l’episodio di aggressione accaduto all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo ed esprimo la mia vicinanza al medico, agli infermieri e al vigilante che sono rimasti colpiti. La Regione e’ assolutamente in campo per evitare che questi episodi possano ripetersi in futuro”, ha detto Gallera. La riunione del 24 “servirà per fare il punto con tutti i responsabili delle strutture ospedaliere provinciali e raccogliere le situazioni di criticità più urgenti da risolvere”.

