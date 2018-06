Sanità: Gdf, controlli sui ‘furbetti del ticket’, 9 su 10 irregolari

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) – “Le frodi scoperte in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a oltre 1,5 miliardi di euro, mentre si attestano a 175 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale e sanitaria. I soggetti nel complesso denunciati sono stati 12.741, con l’esecuzione di oltre 40.000 interventi a tutela dei principali flussi di spesa pubblica”. A renderlo noto è la Guardia di finanza, che riferisce i dati del lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo in occasione del 244esimo anniversario.

Nel campo della sanità “ci sono poi i ‘furbetti’ del ticket’, settore nel quale i controlli mirati hanno consentito di individuare sacche di irregolarità nel 90% dei casi: in pratica, ogni 10 persone controllate, almeno 9 si sarebbero fatte curare gratis, in ospedali pubblici o in altre strutture private convenzionate, senza averne diritto. Altro settore particolarmente a rischio – ricorda la Gdf – è quello delle assistenze domiciliari, dei pasti a domicilio, degli assegni per il nucleo familiare e di quelli di maternità, degli assegni per le mense scolastiche, delle borse di studio, eccetera; insomma, di tutti quegli aiuti economici e servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari e delicate condizioni economiche e sociali”.

“I controlli svolti in tale ambito dalla Guardia di finanza – sottolineano le Fiamme gialle – mirano proprio a evitare che delle ‘prestazioni sociali agevolate’, questa la definizione tecnica degli aiuti in argomento, possa beneficiare chi non ne abbia diritto, a danno dei più bisognosi. I risultati ottenuti sono significativi: il 39% dei controlli svolti ha evidenziato irregolarità”.