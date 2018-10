Sanità: Grillo, aboliremo superticket in questa legge di Bilancio

Roma, 5 ott. (AdnKronos Salute) – “Il superticket e il ticket sui farmaci alimenta le diseguaglianze. Quanto alle liste di attesa, è un tema su cui sto mettendo il massimo dell’impegno. Punto ad abolire il superticket, o almeno a ridurlo per la maggior parte, già in questa legge di Bilancio”. Mentre per intervenire sulle liste di attesa, il ministro ha detto “datemi almeno un anno”. A dirlo il ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite di ‘Tagadà’ su La7.

“Non posso ancora dire le cifre – ha aggiunto – ma ci saranno più risorse per la sanità, e tagli non ce ne saranno (salvi gli sprechi). Un primo passaggio sarà l’abolizione del superticket”, assicura.

