Sanità: Intesa Sp apre asilo nido nel reparto oncoematologia pediatrica Padova

Padova, 9 lug. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo ha inaugurato oggi a Padova l’asilo nido per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’apertura dell’asilo nido rientra nel Programma Educativo Intesa Sanpaolo per bambini lungodegenti, grazie al quale la Banca offre gratuitamente servizi di asilo nido ai bambini sino a 36 mesi, lungodegenti presso i Reparti di Oncologia di ospedali di eccellenza. L’esperienza di Padova segue quelle avviate con successo nei mesi scorsi al Regina Margherita di Torino, al Pausilipon di Napoli e al San Gerardo di Monza.

Alla presentazione sono intervenuti Renzo Simonato, Direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, Elena Jacobs, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, Annamaria Saieva, Direttore medico – Area Materno Infantile Azienda Ospedaliera di Padova, Giuseppe Basso, Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera di Padova e Ilaria Malinverni, Direttore generale Età Insieme Cooperativa Sociale Onlus.

Il progetto dell’asilo nido in ospedale intende rispondere alle esigenze educative e di socializzazione dei bambini ricoverati, tenendo conto dei fattori che possono influenzare in modo significativo il loro sviluppo, e al bisogno reale di supporto delle famiglie dei piccoli lungodegenti.

Correlati