Sanità: parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’, pacchetto prevenzione (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il pacchetto sanitario offerto da “Sicuri Sotto il Sole” prevede di erogare alle persone che lo richiedono un visita specialistica dermatologica e consigli per difendere la salute della pelle quando un’errata esposizione al sole o la mancata protezione possono esporre a conseguenze anche gravi; la preparazione per il paziente di una scheda personalizzata con consigli a valenza educativa e preventiva “patient customized”; un eventuale ulteriore percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico a cura della Rizzola di San Donà. Il tutto con una contribuzione di soli 50 euro.

“Ogni giorno facciamo tutto il possibile per curare al meglio i veneti – ha detto Coletto – e in estate facciamo volentieri uno sforzo in più per gli ospiti del nostro turismo che sono 25 milioni, solo sulle spiagge in estate. La sanità mette a disposizione la grande esperienza e l’elasticità organizzativa – ha detto complimentandosi con il DG Bramezza – dell’Ulss 4 Veneto Orientale, capace di passare da 250 residenti assistiti d’inverno a 25 milioni durante l’estate. In questo caso, oltre a evitare brutte sorprese a persone magari poco esperte del nostro sole, offriamo anche una sorta di screening dermatologico rispetto alle malattie della pelle che possono essere anche gravi, e comunque fastidiose, molte delle quali sono legate all’esposizione al sole”.

Il Presidente di Confturismo Marco Michielli ha portato la soddisfazione, e la massima collaborazione, degli operatori turistici. “In questo momento – ha ammonito – ci sono competitor un po’ fuori mercato per motivi geopolitici, ma torneranno a farsi sentire. Per batterli, dobbiamo sempre più puntare ai servizi e alla qualità. Armi formidabili pe rispondere alla concorrenza sul prezzo, come questo progetto, che riguarda non solo gli alberghi, ma anche il grande mondo del plen air, da Bibione, a Caorle, a Jesolo, a Cavallino Treporti. Mi piacerebbe – ha concluso – che si potesse progredire ancora, mettendo in piedi anno dopo anno iniziative rivolte alla salute, mantenendo attive quelle avviate negli anni precedenti”.

Correlati