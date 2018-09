Sanità: polmoniti, 16 nuovi accessi al Pronto Soccorso

Milano, 19 set. (AdnKronos) – Nessun nuovo caso di positività alla legionella, ma sedici nuovi accessi ai Pronto Soccorso per casi di polmonite nel bresciano e alto mantovano. E’ quanto risulta dall’aggiornamento diffuso dall’Ats di Brescia, che prosegue con la raccolta ed analisi quotidiana delle rendicontazioni dei casi di polmonite, fornite dalle strutture ospedaliere pubbliche e private.

“Ad oggi, non sono state individuate ulteriori persone con positività alla legionella, rispetto a quanto comunicato nella giornata di ieri”, spiegano dall’agenzia. Quanto ai nuovi accessi, dei 16 quattro sono in strutture dell’Ats Valpadana. I ricoveri sono stati in tutto dodici (di cui tre di Ats Valpadana). Ad oggi, in tutto, i degenti sono 174.

