Sanità: Sicilia, 2.500 casi di intossicazione da nuove droghe e farmaci

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Non c’è solo la dipendenza da droghe a preoccupare le autorità sanitarie. In Sicilia, rispetto alla media nazionale, c’è un forte aumento di casi di intossicazione e anche di decessi provocati dall’uso, in maniera sempre più elevata da parte di minori, di nuove droghe elaborate con sostanze talvolta sconosciute e sperimentali, nonché dall’assunzione impropria di farmaci spesso ‘auto-prescritti’ o, ancora, dal doping amatoriale che si serve di prodotti fabbricati clandestinamente o di ‘falsi integratori’ spesso acquistati sul web per migliorare le prestazioni sportive.

Nell’Isola sono stati oltre 2.500 i casi ufficialmente registrati negli ultimi cinque anni, con una prevalenza di soggetti fra i 15 e i 40 anni. Fabio Venturella, ricercatore dell’Università di Palermo, docente di Tossicologia e Farmacognosia alla facoltà di Farmacia e delegato dal rettore per le attività di prevenzione e informazione sulle ‘new drugs’, ha condotto uno studio monitorando gli accessi ai pronto soccorso nei principali ospedali dell’Isola.