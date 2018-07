Sanità: Verona, Ospedale di Negrar punto riferimento su malaria

Verona, 9 lug. (AdnKronos) – La ricerca sulle malattie infettive e tropicali in Italia si arricchisce di una struttura di eccellenza attiva da molti anni all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (www.sacrocuore.it) che ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina “malattie infettive e tropicali”.

È il secondo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) in questa disciplina dopo lo Spallanzani di Roma. A dirigere l’Unità Operativa di Malattie Tropicali è Zeno Bisoffi, professore associato all’Università di Verona, già presidente della Società italiana di Medicina tropicale e della Federazione delle società europee di medicina tropicale e Salute internazionale.

L’Unità Operativa è Centro di riferimento per le malattie tropicali della Regione del Veneto e, dal 2014, Centro collaboratore per la strongiloidosi e altre parassitosi intestinali dell’Organizzazione mondiale della sanità. Effettua ogni anno circa 450 ricoveri e circa 4.500 visite ambulatoriali e consulenze e tratta naturalmente anche le malattie infettive non tropicali.

