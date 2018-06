Sanità: Zaia, complimenti a ricercatori Università Verona per studio su tumori

Verona. 18 giu. (AdnKronos) – “Anche con questo studio l’Università di Verona conferma di essere un importante punto di riferimento di livello internazionale nel campo della ricerca, che resta un elemento imprescindibile nella lotta per sconfiggere i tumori. Ancora un risultato di grandissimo valore”. A complimentarsi con i ricercatori dell’Università di Verona, che insieme a quelli dell’Università di Genova hanno realizzato uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Frontiers in Immunology’, che ha evidenziato come i fattori genetici possono giocare un ruolo nel favorire lo sviluppo di tumori nei pazienti con sclerosi sistemica progressiva, è il presidente della Regione Luca Zaia.

“Mi pare doveroso evidenziare la qualità del lavoro – aggiunge il presidente – che i ricercatori di Verona hanno saputo realizzare con grande rigore scientifico, segno della serietà e del livello che l’attività di ricerca in ambito oncologico ha raggiunto nelle nostre università”.