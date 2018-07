Sanità: Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera.

Il nuovo Punto di Primo Intervento è costituito da un ambulatorio per le emergenze, due astanterie per ricoveri brevi, un ambulatorio turistico, accettazione ed area triage su una superficie di 220 mq. All’interno operano personale medico e infermieristico; il soccorso sul territorio viene garantito con la presenza di due ambulanze nelle 24 ore da maggio a settembre, nel restante periodo dell’anno è presente un’ambulanza nelle 24 ore con infermiere.

Massima attenzione è rivolta anche all’accoglienza e alla gestione dei pazienti di lingua straniera, con la presenza di personale interprete nelle 12 ore diurne e di un servizio di interpretariato telefonico (20 lingue) nelle 24 ore. Sul fronte tecnologico il PPI è provvisto di un sistema di monitoraggio, di un point of care per gli esami di laboratorio di base, di elettrocardiografo con teletrasmissione, lampada scialitica, ferri chirurgici e molto altro per intervenire in caso di emergenze minori e per una prima stabilizzazione del paziente.