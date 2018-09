Scuola: a Verona già 5 autobus controllati per il progetto ‘gita sicura’

Verona, 17 set. (AdnKronos) – A meno di una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono già 5 gli autobus controllati dalla Polizia municipale nell’ambito del progetto “Gita sicura”. Si tratta dei primi viaggi d’istruzioni programmati dalle scuole cittadine, che segnalano per tempo la gita al Comando di via del Pontiere per garantire la massima sicurezza degli studenti e di chi si trova sulle strade.

Sono infatti centinaia le richieste che ogni anno giungono alla Polizia municipale, a dimostrazione del successo dell’iniziativa avviata cinque anni fa per la prevenzione sulla sicurezza stradale.

“Grazie all’attività del Polizia municipale di Verona – spiega l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato – è già partita la campagna che prevede controlli su bus e autisti in partenza per le gite delle scuole di ogni ordine e grado. Questo è il quinto anno della nostra campagna di sicurezza che realizziamo in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale. Siamo tra i primi Comuni d’Italia ad aver attivato un servizio di prevenzione sulla sicurezza stradale dedicato a studenti e professori in gita”.

