Scuola: Donazzan, mancano docenti magistrali a due mesi da inizio anno scolastico

Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – “Mancano solo due mesi all’inizio dell’anno scolastico 2018/19: un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni stanno dimostrando sul tema di docenti magistrali. Migliaia di ‘professionisti dell’educazione’, che già hanno avuto modo di dimostrare il loro valore sul campo, non sanno cosa aspettarsi per il loro futuro e per quello dei tanti alunni che, con capacità ed impegno, fino ad oggi hanno educato”, esordisce l’Assessore veneto Elena Donazzan sl problema dei docenti magistrali.

“È matematicamente impossibile far partire il prossimo anno scolastico senza i docenti magistrali: sono mesi che lo ribadisco, e che cerco di dar voce al grido preoccupato di insegnanti e genitori. Ho personalmente sollecitato il Ministro attraverso la IX commissione della Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ad affrontare il problema degli insegnanti diplomati e senza laurea che, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, non sono più ammessi alle graduatorie ad esaurimento. Ma ad oggi, però, ancora nessun segnale da Roma”, rammenta l’Assessore.

“Sarebbe sufficiente riconoscere l’insegnamento di durata superiore ai 36 mesi, o avere superato l’anno di prova o uno dei concorsi banditi dal Ministero: si risolverebbe così questo paradossale problema. Cercherò di incontrare quanto prima il Ministro: immagino il turbinio da cui è preso, ma voglio che sappia che il Veneto è a disposizione per suggerire delle possibili soluzioni”, conclude Donazzan.