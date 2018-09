Scuola: Mattarella, generare solidarietà, mai seminare odio e discriminazione

Portoferraio (Li), 17 set. (AdnKronos) – “La scuola deve unire e non dividere o segregare. La scuola deve moltiplicare le opportunità, non ridurle. La scuola deve generare amicizia, solidarietà, responsabilità e mai seminare odio, rancore, volontà di sopraffazione, discriminazioni di qualunque genere!”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico, ospitata quest’anno all’Isola d’Elba.

“Settant’anni fa, nel settembre del 1938, la stagione scolastica -ha ricordato il Capo dello Stato- si apriva con l’espulsione dalla scuola pubblica di tutte le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini ebrei. E con il licenziamento dei professori di origine ebraica. Una legge aveva dato forma a un razzismo di Stato: è una delle pagine più brutte e tristi della nostra storia”.

“Liliana Segre -come altri- ha ricordato, in questi giorni, il suo trauma di bambina esclusa dalla scuola che era e sentiva propria. La feroce discriminazione subita. Questa è una lezione che non dobbiamo mai dimenticare”.

