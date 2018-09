Scuola: Mattarella, genitore bullo distruttivo come studente bullo

Portoferraio (Li), 17 set. (AdnKronos) – “Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto, come ci è stato efficacemente mostrato poc’anzi, cresce sempre di più nell’animo degli studenti, a scuola e nel web”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Isola d’Elba in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico.

“Gli strumenti digitali -ha ricordato il Capo dello Stato- possono amplificare violenze e soprusi, anche in modo drammatico. Ma possono anche aiutarci a combatterli. La scuola è animata dalle energie e dalle motivazioni di chi vi studia e di chi vi lavora, con dedizione e spirito di sacrificio: presidi, insegnanti, personale non docente. Al tempo stesso, però, deve poter contare sulla collaborazione delle famiglie”.

“Condivisione, partecipazione, dialogo, fiducia sono elementi decisivi per consentire alla scuola di raggiungere i suoi obiettivi. Non possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato, che qualche tessuto è stato lacerato nella società. Alcuni gravi episodi di violenza –genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli– rappresentano -ha sottolineato Mattarella- un segnale d’allarme che non va sottovalutato”.

