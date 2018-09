Scuola: Mattarella, sicurezza edifici non è tra varie ed eventuali

Portoferraio (Li), 17 set. (AdnKronos) – “La sicurezza della scuola -lo ripete spesso il ministro Bussetti- presuppone anche la sicurezza dei suoi edifici. E’ un tema di primaria importanza, che impone fermezza e responsabilità a tutte le autorità pubbliche. Le famiglie hanno diritto alla sicurezza e alla tranquillità dei ragazzi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Isola d’Elba in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico.

“Il ministro -ha ricordato il Capo dello Stato- intende avvalersi del supporto di tecnologia satellitare per realizzare gli interventi di manutenzione, di monitoraggio e di messa in sicurezza: desidero incoraggiarlo. Occorre far presto perché questo non è tema che possa scivolare tra le varie ed eventuali dell’agenda pubblica. La sicurezza a scuola è un bene indisponibile. A partire, ovviamente, dalla tutela della salute dei bambini e dei ragazzi. Che va assicurata anche attraverso la certezza e la stabilità delle regole”.

