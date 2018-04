Scuola primaria Aldo Moro: la nuova sezione dell’infanzia

Alla scuola primaria Aldo Moro è pronta la nuova sezione dell’infanzia conseguente a un progetto di ristrutturazione predisposto dall’ufficio opere pubbliche del Comune che garantisce così l’accesso alla scuola stessa a un numero maggiore di alunni. I lavori hanno riguardato anche ladistribuzione dei locali occupati dai bagni e dagli spogliatoi della palestra adiacente e il recupero di altri spazi che erano inutilizzati, per un intervento che complessivamente ha interessato 250 metri quadrati e comportato un investimento di 177.000 euro.

“Un bel lavoro – ha rilevato il sindaco Alessandro Ghinelli – per una nuova sezione che potrà ospitare 27 bambini. Era un impegno preso fin dallo scorso anno e siamo molti soddisfatti di averlo attuato”.

“È un tassello di un piano complessivo di opere che mira all’adeguamento e al miglioramento dell’edilizia scolastica – ha aggiunto il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – lo stiamo realizzando fin dallo scorso anno e con l’arrivo dell’estate e il termine delle lezioni metteremo in campo nuovi interventi”.

L’aula principale sarà di 62 metri quadrati, lo spazio per le attività libere di ulteriori 23 e lo spazio per le attività pratiche di circa 32. Per la palestra sono previsti due spogliatoi con relative docce e servizi più un bagno per disabili.

Tutto è pensato ovviamente in funzione dei piccoli che vi passeranno la mattina e il pomeriggio: dai pavimenti, che sonoin materiali che meglio si prestano al gioco, agli infissi termo-isolanti. I camminamenti esistenti sono stati adeguati per consentire l’accesso ai disabili e tutti gli impianti ammodernati.