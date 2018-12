Scuola: sindaco Belluno, per Educazione civica governo sostenga proposta Anci (2)

() – “Questa è una legge nata e proposta “dal basso”, dal confronto tra cittadini, mondo della scuola, associazioni e istituzioni, -spiega Massaro- ideata da chi quotidianamente si confronta con i bambini, i ragazzi, gli studenti, i cittadini, per diffondere una cittadinanza cosciente e consapevole. La nostra proposta va oltre l’educazione civica come la conosciamo: si parlerà certo di diritto, di Costituzione, di educazione stradale, di bullismo, ma nelle nostre intenzioni si affronteranno anche temi come l’educazione ambientale e quella digitale, la difesa dei beni comuni, la lotta allo spreco”.

“ANCI, nelle scorse settimane, ha già presentato la proposta al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; -conclude Massaro- visto che questa volta Governo e sindaci si trovano sulla stessa linea di pensiero, confido che, al contrario di quanto avvenuto per temi importantissimi per le popolazioni e le amministrazioni come ad esempio la rigenerazione urbana, si scelga di ascoltare i sindaci e i territori, prima di prendere una decisione definitiva”.