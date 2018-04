Scuola: Utilitalia, al via progetto Youtility per alternanza con lavoro (2)

(AdnKronos) – È indubbio che i problemi di attivazione dei progetti di Alternanza, molto spesso siano dovuti a difficoltà organizzative e burocratiche e da costi di gestione. È per questo che Utilitalia, con il progetto YOUtility, si è incaricata di raccogliere le esigenze sul territorio e fornire a tutte le aziende italiane del comparto servizi pubblici una piattaforma web centralizzata, in grado di ospitare materiali formativi, simulazioni interattive in webinar, ma anche strumenti gestionali dedicati all’azienda (per compilare automaticamente le documentazioni relative a ciascuno studente e per gestire la localizzazione e calendarizzazione delle visite aziendali, che molte già svolgono nel corso dell’anno con iniziative come Impianti Aperti).

Grazie alla collaborazione con CivicaMente, che su progetti simili garantisce una pluriennale esperienza, YOUtility si innesta nella community “Educazione Digitale”, che raccoglie circa 23.000 insegnanti fidelizzati. Come tutte le iniziative ospitate da Educazione Digitale, i percorsi di alternanza YOUtility sono completamente gratuiti, ed attivabili dal docente con l’interfaccia scuola-azienda, nell’area web dedicata ad ogni singola multiutility locale.

Il progetto YOUtility, di Utilitalia e CivicaMente, risponde alle direttive ministeriali, che premiano l’attivazione di percorsi di elevata qualità formativa e ad alto tasso di innovazione. Sessioni motivazionali, formazione di innesco, lezioni di orientamento specialistico per le professioni legate ad acqua, ambiente ed energia, ma anche visite scolastiche nelle aziende, negli impianti di trattamento dei rifiuti, nelle dighe, nelle centrali elettriche, negli acquedotti e in tutti i siti gestiti dalle imprese di servizi pubblici.