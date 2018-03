Sea: in 2017 su i ricavi, forte crescita passeggeri Malpensa (+14%)

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Traffico di passeggeri in forte crescita nel 2017 per il sistema aeroportuale gestito da Sea, Milano Malpensa e Milano Linate. Sea ha raggiunto i 31,6 milioni di passeggeri, con una crescita dell’8,9% rispetto al 2016, valore superiore sia alla media nazionale (+6,4%) sia a quella europea (+6,2%). Milano Malpensa, in particolare, supera i 22 milioni di passeggeri con un incremento del 14,1%, recuperando livelli vicini ai massimi toccati nel 2007 e superiori del 27% a quelli minimi toccati nel 2009.

Milano Linate, con 9,5 milioni di passeggeri, riduce i volumi dell’1,4% per il trasferimento a Malpensa di alcune rotte continentali. Anche le merci hanno registrato una performance positiva, con un trasportato complessivo pari a 588,5 mila tonnellate nel 2017 (+7,1%). Tutto questo si riflette nei ricavi della gestione, che si portano a 697,7 mln, in crescita del 6,8%.

Il risultato operativo lordo (ebitda) è di 243 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto all’esercizio 2016, “pur includendo 23,9 milioni di euro di costi non ricorrenti e relativi agli incentivi all’esodo” previsti all’accordo quadro stipulato con le organizzazioni sindacali. Il risultato operativo scende a 127,9 milioni di euro dai 150 milioni nel 2016: “oltre a incorporare gli effetti dell’accantonamento per gli incentivi all’esodo, il dato include la svalutazione del credito pregresso – ante 2 maggio 2017 – verso Alitalia Sai in Amministrazione Straordinaria, per un importo pari a 25,2 milioni di euro, credito per il quale, al momento non sussiste alcuna garanzia sull’incasso”, spiega Sea. Per effetto delle partite non ricorrenti, il risultato netto scende di 9,5 milioni di euro, passando da 93,6 milioni di euro nel 2016 a 84,1 milioni di euro nel 2017 (-10,2%).