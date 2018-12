Senato: Casellati, promuovere italianità, è aprirsi al mondo

Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Signor Presidente della Repubblica, Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Autorità, signore e signori, Il 2018 è stato un anno particolarmente importante per la storia del nostro Paese. Abbiamo ricordato e celebrato il 70esimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione e i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale. Ricorrenze importanti che hanno segnato nel profondo il cammino compiuto dai nostri nonni e dai nostri padri per affermare la libertà, la democrazia, la pace”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del tradizionale concerto di Natale a palazzo Madama.

“Tante sono state le iniziative messe in campo dalle Istituzioni per rinsaldare la memoria nazionale. Dalla Costituzione spiegata ai ragazzi, per far nascere in loro una prima consapevolezza sui diritti e sui doveri dei cittadini, alla traduzione della nostra Carta in diverse lingue, a conferma del carattere inclusivo della nostra storia repubblicana. Questo concerto di Natale, il primo della XVIII legislatura, vuole quindi essere un omaggio al filo conduttore di questo straordinario percorso: l’italianità”.

“Un valore assoluto, declinato in maniera universale attraverso l’Opera, da sempre principale forma di espressione della lingua e della cultura italiana. Promuovere l’italianità significa riconoscerne l’unicità, tramandarla e metterla a disposizione di tutti, a partire dalle nuove generazioni. Italianità significa aprirsi al mondo, senza preclusioni, forti di una storia millenaria e di una tradizione che, grazie all’arte, si rinnova ogni giorno per inseguire le forme e le espressioni della bellezza, della gioia, della perfezione”.