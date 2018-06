Senato: Misiani eletto capogruppo Pd in commissione bilancio

Milano, 20 giu. (AdnKronos) – Il senatore bergamasco Antonio Misiani è stato eletto capogruppo del Pd in Commissione bilancio del Senato. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato -scrive Misiani in una nota-. E’ un incarico di grande responsabilità che cercherò di svolgere nel migliore dei modi”.

“Le scelte di politica economica -avverte- sono un pezzo fondamentale delle sfide che il nuovo governo ha di fronte”. E dunque “lavoreremo per fare un’opposizione rigorosa e senza sconti, ma sempre propositiva e costruttiva, nell’interesse generale del Paese”.