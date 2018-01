Serata nel segno della solidarietà per il progetto Scudo del Calcit

Serata ancora una volta nel segno della solidarietà quella organizzata dai Veterani dello Sport, sezione di Arezzo, venerdì 19 gennaio nei locali del Dancing Principe con musica e cena preparata dagli chef Gabriele Costantino e Claudio Peruzzi, protagonisti di Masterchef. Il ricavato della serata, infatti, verrà devoluto al servizio Scudo del Calcit. E’ in programma una cena a buffet, dalle 20 in poi. Una nuova iniziativa, delle tante ideate dai “4 Amici al Bar”: Severino Baldi, Paolo Basco, Giorgio Casini, Carlo Benucci, che vede coinvolte oltre 7 band musicali e i due chef aretini. Le band che saliranno sul palcoscenico sono: il “Quadro d’Autore” di Paolo Basco, “The Quarrymen” di Domenico Barbini, “I Coralli” di Franco Lazzeroni, “Gli Antenati” di Ivo Caneschi, “Le Idi di Marzo” di Pietro Faralli, i “Dieci Anni Dopo” di Mauro Baldini, “Quelli della Solita Ora” di Fabio Pisini. L’estrazione della lotteria con preziosi premi del main-sponsor UnoAerre darà termine a una serata che, per “amore della musica e della solidarietà” porterà sostegno al Calcit. La serata verrà presentata dall’assessore Tiziana Nisini, che ha detto: “è un appuntamento importante che ormai seguo da tempo. Si unisce una serata di divertimento e svago ad una buona causa, la raccolta fondi per il progetto Scudo. L’assistenza domiciliare ai malati terminali, infatti, ha sempre bisogno di risorse e su questo fronte Arezzo non si è mai tirata indietro. Sono certa che anche questo appuntamento sarà un successo”.