Servizio endoscopia e nuova Tac a Desenzano del Garda

Milano, 13 lug. (AdnKronos Salute) – Doppia inaugurazione oggi all’ospedale di Desenzano Del Garda, nel Bresciano, con il taglio del nastro del Servizio di endoscopia e della nuova Tac a 128 strati che promette un’elevata velocità di acquisizione delle immagini. “Un investimento di oltre 7 milioni di euro, estremamente significativo per una realtà strategicamente importante sia per i residenti che per tutti i turisti che gravitano in questa incantevole città”, ha affermato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, presente alla cerimonia.

“Si tratta di un intervento importante – ha aggiunto – che evidenzia l’attenzione di Regione Lombardia al miglioramento della qualità dei presidi ospedalieri fondamentale per mantenere l’eccellenza della sanità lombarda. Un’eccellenza fatta dai nostri medici, operatori sanitari e grandi professionisti che lavorano all’interno del sistema sanitario regionale. Compito e merito di Regione – ha concluso Gallera – è metterli nelle condizioni di dare il meglio, attraverso investimenti per l’ammodernamento delle strutture e delle apparecchiature, come quelli che inauguriamo oggi”.

